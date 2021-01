In een recent advies aan de regering waarschuwen experts voor mogelijk tienduizend extra besmettingen per week wanneer niet-medische contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten weer aan de slag gaan. Het erg kritische advies is opmerkelijk, vermits enkele dagen later de regering-De Croo de kappers hoop gaf om op 13 februari weer aan de slag te mogen.