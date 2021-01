“Twee dosissen” coronavaccin verwerken in bier, en de horeca gebruiken als vaccinatiecentra. Daarvan probeerde Marc Van Ranst de aanwezigen van de wekelijkse markt in Izegem te overtuigen. Uiteraard een grappig bedoelde actie van een lokale brouwer, die er de horeca mee wil steunen. De viroloog verdedigt zijn medewerking: “Ik zet me in voor ludieke initiatieven met een doel.”