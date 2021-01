Terwijl in Vlaanderen een lichte paniek opsteekt over nieuwe varianten en een mogelijke derde golf, is de stemming aan de andere kant van de taalgrens compleet anders. MR-minister-president Pierre-Yves Jeholet roept net op tot koelbloedigheid. “Vanuit Vlaanderen moet men niet opleggen welke maatregelen de Franstaligen moeten nemen.”