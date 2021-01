Ruim 16 procent bedrijven niet in orde bij flitscontroles op telewerk

Ruim 16 procent van de bedrijven in de dienstensector die afgelopen maand flitscontroleurs over de vloer kregen, bleek zich niet volledig te houden aan de telewerkverplichting. Dat zei minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) dinsdag in de Kamercommissie Sociale Zaken.

Telewerk is al maanden verplicht voor iedereen die van thuis uit kan werken. Omdat de afgelopen maanden bleek dat niet iedereen zich aan die regel houdt, is de controle op de naleving van de telewerkverplichting begin dit jaar fors opgeschroefd. Sinds 5 januari organiseert de sociale inspectie bijvoorbeeld flitscontroles in de dienstensector, inclusief de overheidsdiensten. Inspecteurs kunnen daarbij alle maatregelen in het corona-arsenaal controleren, maar de focus ligt vooral op de naleving van het verplichte telewerk.

Intussen heeft de sociale inspectie al 232 flitscontroles uitgevoerd, antwoordde minister van Werk Pierre-Yves Dermagne dinsdagvoormiddag op vragen van Nadia Moscufo (PVDA), Anja Vanrobaeys (sp.a), Björn Anseeuw (N-VA), Bert Moyaers (N-VA) en Evita Willaert (Ecolo-Groen). Daarbij zijn 38 “anomalieën” vastgesteld, zei hij, goed voor ruim 16 procent inbreuken. Volgens de PS-vicepremier is er wel al een lichte verbetering merkbaar: vorige week lag de ratio inbreuken nog op meer dan 21 procent.

De sociale inspectie zal nog zeker tot eind februari flitscontroles blijven doen, kondigde Dermagne nog aan, “om de inspanningen niet te laten verslappen”.

In totaal heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid sinds het begin van de coronacrisis al ruim 24.000 controles uitgevoerd op de naleving van de coronamaatregelen. Bij 508 controles werd een inbreuk vastgesteld. Sinds 28 oktober zijn 3.075 controles uitgevoerd op telewerk, waarbij in 362 gevallen een inbreuk werd vastgesteld. Die cijfers moeten echter met een korreltje zout genomen worden omdat ze nog niet definitief zijn, zei Dermagne.