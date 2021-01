“Duidelijke strategie nodig om mensen zonder papieren toegang te geven tot coronavaccin”

De drie hulporganisaties hekelen dinsdag in een communiqué de gebrekkige toegang van deze bevolkingsgroep tot informatie over Covid-19 en tot de testingmogelijkheden. Sinds het begin van de pandemie werden mensen zonder papieren te vaak vergeten bij de corona-aanpak, zeggen ze.

“Mensen zonder verblijfsvergunning en zonder nationaal nummer, mensen zonder papieren en dakloze migranten op doorreis vallen sinds maart systematisch door de administratieve mazen van het net en zagen hun al taaie levens nog zwaarder worden”, luidt het. De organisaties wijzen erop dat deze mensen door een combinatie van factoren - verlies van werk en slaapplekken waardoor ze vaak op straat belanden - in grote mate blootgesteld worden aan het virus. Ze noemen het onbegrijpelijk dat er geen duidelijkere richtlijnen en een plan van aanpak is om deze kwetsbare doelgroep te betrekken bij de coronabeleid.

Om hier iets aan te doen moet er werk gemaakt worden van een meer doorgedreven samenwerking met eerstelijnsactoren en belangengroepen voor (en door) mensen zonder papieren. De aangekondigde oprichting van mobiele teams is positief, maar, waarschuwen de hulporganisaties, de acties moeten gepaard gaan met duidelijke informatie en garanties voor deze mensen. “Door de constante dreiging van arrestaties en uitzettingen is het vertrouwen van deze mensen in de overheid immers zeer broos”, besluiten Artsen Zonder Grenzen, Dokters van de Wereld en Ciré.