Grote coronastudie peilt hoe belangrijk buitenschoolse activiteiten zijn

De tweewekelijkse bevraging van de UAntwerpen over de impact van de coronamaatregelen is deze week aan de 29ste editie toe. De onderzoekers vragen ouders en jongeren hoe belangrijk ze buitenschoolse activiteiten vinden, nu die mogelijk verboden zullen worden.

Volgens professor Pierre Van Damme van de UAntwerpen komen er cruciale dagen aan. “In vergelijking met de buurlanden doen we het al een hele tijd goed, maar de opmars van vooral de Britse variant baart zorgen. De regels nauwgezet volgen, dat wordt nu nog belangrijker. Met de Grote Coronastudie verzamelen we waardevolle data over ons gedrag, essentiële info voor wetenschappers en beleidsmakers.”

De bevraging in samenwerking met de UHasselt, KU Leuven en ULB kijkt deze week onder meer naar de mening van de ouders over hobby’s. Hoe belangrijk vinden mensen het om die activiteiten te kunnen (blijven) uitoefenen? Ook jongeren kunnen deelnemen aan de bevraging en zo hun stem laten horen.

De studie brengt ook al sinds maart het mentale welzijn van verschillende bevolkingsgroepen in kaart. Studenten hebben het de laatste maanden steeds het zwaarst gehad. De onderzoekers zijn dan ook benieuwd naar de impact van de examenperiode. “Zal de stress nog een bijkomend negatief effect hebben? Of kregen ze een positieve boost omdat ze hun medestudenten voor het eerst sinds lang nog eens live teruggezien hebben? We hopen uiteraard op het laatste”, zegt professor Philippe Beutels (UAntwerpen).