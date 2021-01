Bijna één op de vijf besmettingen vastgesteld bij kinderen en tieners

Bijna één op de vijf besmettingen met het nieuwe coronavirus wordt nu vastgesteld bij kinderen en tieners. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht dinsdag op de persconferentie van Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum. “De grootste toename in het aantal besmettingen zien we bij kinderen en tieners, respectievelijk plus 84 procent en plus 18 procent”, klinkt het.

De toename van het aantal besmettingen doet zich voor in heel het land, met uitzondering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Luxemburg. De grootste toename is te zien in Limburg, met een stijging van 25 procent. Ook bij kinderen (+84 procent) en tieners (+18 procent) is de stijging opmerkelijk. “Bijna één op de vijf besmettingen wordt vastgesteld in die leeftijdsgroepen”, aldus Van Gucht. “Dat heeft ook te maken met de uitgebreide testcampagnes die worden uitgevoerd in scholen.”