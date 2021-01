Steven Van Gucht geen voorstander van afkoelingsweek voor lagere school

Momenteel zijn er al 44 scholen, al dan niet gedeeltelijk, gesloten. Slechts zeven daarvan zijn middelbare scholen. De socialistische vakbond ACOD wil daarom bij het volgend onderwijsoverleg een afkoelingsweek voor het volledige onderwijs op tafel leggen. Dus ook de lagere scholen. Dat betekent dat er enkel afstandsonderwijs gegeven wordt de week voor de krokusvakantie. Ook OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme pleitte maandag al voor de sluiting van de scholen.

Maar Sciensano-viroloog Steven Van Gucht is daar geen voorstander van. Dat liet hij weten aan VRT NWS. Hij vreest dat veel kinderen uit de lagere school zullen opgevangen worden door de grootouders. “Dat is een heel complexe zaak, denk ik”, zei Van Gucht. Hij is enerzijds wel te vinden voor een afkoelingsweek omdat die rust brengen in de besmettingscijfers. “Maar we weten wel dat de kleuters en lagereschoolkinderen vaak bij de grootouders belanden en dat is eigenlijk iets wat we niet willen zien. Voor de kinderen is het meestal niet zo erg, maar komt het bij de grootouders, dan bestaat de kans dat die in het ziekenhuis belanden.” (sgg)