Nederlandse relschopper zet fiets netjes terug na smeekbede van eigenares

De voorbije dagen stonden verschillende Nederlandse steden in brand nadat er rellen uitbraken tegen het coronabeleid van de regering. In Eindhoven trokken enkele relschoppers fietsen uit een rek om ze op straat te gooien. Maar één van die relschoppers bewees uiteindelijk dat hij een klein hartje heeft nadat de eigenares van de fiets die hij net op de straatstenen deponeerde, smeekte om het rijwiel terug te zetten. “Bedankt, je bent een held”, klinkt het in de video die zondag op de Nederlandse website Dumpert verscheen.