In bijna 1 op de 6 woonzorgcentra momenteel bezoekverbod

In 123 van de 820 Vlaamse woonzorgcentra geldt momenteel een tijdelijk bezoekverbod, bericht de VRT. Dat gaat eigenlijk in tegen de richtlijnen: na de eerste lockdown werd afgesproken dat er geen bezoekverboden meer zouden komen, ook niet bij een corona-uitbraak.

De richtlijn van het Agentschap Zorg en Gezondheid voor woonzorgcentra luidt: “Hoe precair de besmettingssituatie in een ouderenzorgvoorziening ook is, steeds wordt minimaal één bezoeker per bewoner en per week toegelaten.”

In de praktijk blijken rusthuizen echter toch naar bezoekverboden te grijpen bij uitbraken, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid aan de VRT. In bijna 1 op de 6 woonzorgcentra mogen bewoners op dit moment geen bezoek ontvangen. Moonens vraagt in dat geval vooral goed te communiceren met de bewoners en familie: wat is de reden voor het verbod, en hoelang zal het van kracht zijn?