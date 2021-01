Oudste Belg (111) genezen van corona

Julia Van Hool (111), de oudste levende inwoner van ons land, is genezen van corona. De besmetting heeft de kranige dame niet klein gekregen.“Ik bel haar elke dag twee keer op”, zegt haar zoon Flor Op de Beeck. “Deze voormiddag (maandag, red.) wist ze me te vertellen dat ze haar eerste coronaspuitje had gekregen.”

Julia raakte begin januari besmet en zat sindsdien in quarantaine op haar kamer in woon-zorgcentrum Sint Jozef, maar had weinig last van symptomen.

Flor hoopt zijn moeder over een dag of tien opnieuw te kunnen gaan bezoeken, samen met zijn zus An. “Want dat is al sinds Kerstmis geleden. We bellen wel dagelijks, maar omdat haar gehoor de voorbije maanden serieus achteruitgegaan is, verloopt dat niet altijd even gemakkelijk. Geregeld gaan we ook eens aan haar raam staan. Dan wuift ze als gek, maar we zien haar dan ook huilen, omdat we niet bij haar kunnen.” (cvr)