Waarom in Nederland verschillende nachten op rij rellen uitbreken tegen avondklok

Terwijl aanstaande mama’s aan het bevallen waren, stonden boze betogers stenen te gooien naar de ruiten van het ziekenhuis in Enschede. In tien andere Nederlandse steden gingen auto’s in de fik en kwam het ook tot onlusten. En dat allemaal omdat er een avondklok wordt ingevoerd? Na de zware rellen van de voorbije nachten vraagt Nederland zich nog steeds af wat er precies gebeurd is en vooral: of het de komende dagen nog kan gebeuren.