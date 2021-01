Hoe corona de relatie tussen Bart De Wever en de joodse gemeenschap op scherp zet

Corona raast door de joodse gemeenschap in Antwerpen. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) ziet zich keer op keer genoodzaakt om er in te grijpen. Het zet ruis op de lijn tussen de gemeenschap en het Antwerpse stadsbestuur. Nochtans waakte elke Antwerpse burgemeester - en De Wever in het bijzonder - erover dat die contacten goed zijn. “Die ene uitspraak was er zo ver over dat De Wever en het stadsbestuur wel tegengas moesten geven.”