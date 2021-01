Nieuwe misdaadpodcast ‘Van Moord tot Verdict’: beluister hier aflevering 1

Juwelier Stephan Peigneux, in Tongeren bekend als ‘de man met de gouden handen’. Na een ogenschijnlijke homejacking waarbij zijn vrouw Brigitte Bex vermoord wordt, komt hij al snel in het vizier van de speurders. — © RR

Dossier 1 ‘De Man met de Gouden Handen (deel 1)’ kan je hier beluisteren. Woensdag verschijnt deel 2, donderdag deel 3.

Na het succes van ‘Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit’, komt uw krant met een nieuwe misdaadreeks. In ‘Van Moord tot Verdict’ reconstrueren we tal van moordzaken die de voorbije jaren en decennia onze provincie opschrikten. Onder meer de Outlaws-moorden, de moord op politie-inspecteur Eddy Strijckers en de parachutemoord passeren de revue.

We starten telkens op de plaats delict, belichten samen met speurders het politieonderzoek, en becommentariëren aan de hand van interviews met advocaten, nabestaanden en andere getuigen het eventuele (assisen)proces en de veroordeling van de dader. Daarnaast gaan we op zoek naar de motieven die in de hoofden van de daders hun gruwel rechtvaardigen, en spreken we met nabestaanden over hun rouwproces en de moeizame verwerking van hun verdriet.

Iedere laatste dinsdag van de maand komt een nieuwe zaak aan bod, die in één of meerdere afleveringen wordt uitgediept. Starten doen we met een driedelige episode over de zaak-Peigneux, die in 1993 heel Tongeren in rep en roer zet wanneer Brigitte Bex, de vrouw van de gerenommeerde juwelier Stephan Peigneux om het leven komt tijdens een ogenschijnlijke homejacking.

Moord op juweliersvrouw

De podcast over de zaak-Peigneux, getiteld ‘De Man met de Gouden Handen’, neemt de luisteraar mee naar woensdagavond 10 februari 1993. Omstreeks 22.00 uur komt er een stil alarm binnen in het commissariaat van de Tongerse gemeentepolitie, vanuit de juwelierszaak van Stephan Peigneux in galerij ‘De Gouden Schaar’, pal naast de basiliek. De toegesnelde inspecteurs treffen in het atelier de juwelier aan: zijn armen en benen zijn gekneveld met tape en z’n mond is dichtgeplakt. Wanneer Peigneux door de agenten bevrijd wordt, vertelt hij dat hij door gemaskerde gangsters overvallen werd in zijn woning op de Sint-Truidersteenweg, en dat zijn vrouw daar nog steeds gegijzeld wordt. Hijzelf werd onder bedreiging meegenomen naar zijn winkel, waar hij gedwongen werd de kluis te openen. Meteen snelt een politieploeg naar de Sint-Truidersteenweg, naar de woonst van de familie Peigneux. Daar ontdekken ze het levenloze lichaam van de 33-jarige juweliersvrouw.

Roddels

Al de ochtend na de feiten komt in Tongeren de geruchtenmolen op gang: sommigen menen dat Stephan Peigneux meer met de moord te maken heeft dan hijzelf laat uitschijnen. Volgens de roddelaars is de juwelier bezig met dingen die het daglicht niet kunnen verdragen, en zo komt ‘de man met de gouden handen’ langzaam maar zeker in het vizier van de speurders. Intussen wordt Tongeren verdeeld in twee kampen: de believers, die er rotsvast van overtuigd zijn dat Peigneux zélf achter de moord op zijn vrouw zit, en de non-believers, die Stephan – de perfecte echtgenoot en een supervriendelijke stadsgenoot – blijven steunen. Wat er vervolgens gebeurt, kan u vanaf nu beluisteren in de eerste episode van ‘Van Moord tot Verdict’.

Uw krant zet volop in op podcast

De nieuwe podcastreeks ‘Van Moord tot Verdict’ die vandaag gelanceerd wordt, past in een bredere strategie van Het Belang van Limburg waarin podcast sterk aan belang zal winnen. Dat zegt hoofdredacteur Indra Dewitte.

Het voorbije jaar produceerde uw krant al meerdere succesvolle podcasts, zoals ‘In de Ban van de Wolf’, ‘Limpop’, ‘Sportcast’ en ‘Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit’. In 2021 wil Het Belang van Limburg verdergaan op dat elan en zelfs nog een versnelling hoger schakelen, vertelt hoofdredacteur Indra Dewitte. “We gaan ervan uit dat Het Belang van Limburg uniek is in het nieuws dat wij brengen en in de verhalen die wij maken. De Limburgers verwachten dat van ons, en het feit dat onze producten méér dan ooit gelezen worden, zowel op papier als digitaal, bewijst dat we daarin slagen. Tegelijk merken we dat er constant nieuwe platformen ontstaan die content aanbieden, en podcast is er daar één van. Ook onze lezers springen op die audiotrein en vragen om meer. Dat hebben we trouwens kunnen vaststellen met de succesvolle reeksen die we de afgelopen maanden ontwikkelden. Die werden erg gesmaakt en dus willen we daar voluit op inzetten: er is een duidelijke strategie uitgerold en we hebben een team vrijgemaakt dat specifiek met podcast bezig is.”

Brede waaier

Vanaf vandaag heeft u als luisteraar iedere maand een vaste afspraak met onze crimireeks ‘Van Moord tot Verdict’, maar daarnaast zal uw krant podcasts maken met een brede waaier aan andere thema’s. Indra Dewitte: “Ons weekendmagazine Goesting zal in de loop van het jaar bijvoorbeeld een eigen podcast krijgen die helemaal in de lijn van het blad zal liggen.”

“Daarnaast plannen we onder meer een prestigieuze reeks waarin de ontstaansgeschiedenis van onze provincie uit de doeken zal worden gedaan”, vult chef podcast Geert Nies aan. “Ook de Limburgonderzoeken die in onze krant al aan bod komen, krijgen een podcastluik. Die afleveringen zullen een meer wetenschappelijke thematiek hebben. En tot slot komen – nu al – ook sportliefhebbers aan hun trekken, met ‘Sportcast’, een maandelijkse update vanuit de Limburgse sportwereld.”

“Kortom, onze podcasts zullen een spiegel zijn van de rijkdom aan Limburgse onderwerpen die je vandaag al online en in de krant kan vinden”, besluit Indra Dewitte. “Laat me meteen een warme oproep doen: volg ons, hou ons in de gaten, want er zal de komende maanden héél wat te beluisteren zijn.”

