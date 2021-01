Zijn kinderen de motor van het coronavirus geworden? En is het beter om de scholen te sluiten?

“Uitbraak in Bekkevoort: gemeente sluit drie scholen na reeks besmettingen.” “Gentse school gaat maandag niet open: te veel leerkrachten in quarantaine.” De berichten over scholen die moeten sluiten volgen elkaar in sneltempo op. In totaal is al een vijftigtal scholen minstens gedeeltelijk dicht na een uitbraak van het coronavirus. Maar zijn kinderen nu plots besmettelijker? En wat moet er gebeuren om het aantal besmettingen niet te laten ontsporen?