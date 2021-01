Vakbonden zorgsector: “Wij vragen geen applaus, maar goed doordacht beleid”

In de bijzondere coronacommissie in de Kamer zijn maandagmiddag de vakbonden van de zorgsector gehoord. De overbelasting van het personeel en het gebrek aan overleg met de sector bij de uitwerking van allerhande coronamaatregelen zijn voor alle personeelsvertegenwoordigers de rode draad geweest in de coronapandemie. “Wij vragen geen applaus of kaars aan het raam. Wij vragen om bij de discussies betrokken te worden voor goed doordacht en weloverwogen beleid”, zei Adrien Dufour, de woordvoerder van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België.