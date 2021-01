Moderna bevestigt: “Vaccin werkt ook tegen varianten van coronavirus”

Uit een studie bij bloedstalen van acht mensen en twee apen die – zoals voorgeschreven – twee dosissen van het vaccin hadden gekregen, blijkt dat wie gevaccineerd is bij besmetting met de Britse variant evenveel antilichamen produceert als bij de originele variant.

Bij besmetting met de Zuid-Afrikaanse variant daalde het aantal antilichamen – de immuunreactie van het lichaam – wel met een factor van zes. Volgens Moderna produceert het lichaam daarmee wel nog steeds “genoeg antilichamen om beschermd te zijn”.

Moderna werkt desondanks aan een nieuwe versie van hun vaccin. “Om zeker te zijn dat we voorbereid zijn”, zegt dr. Tal Zaks, chief medical officer van het bedrijf, in de New York Times. “Ik weet niet of we die nodig gaan hebben, en ik hoop van niet.”