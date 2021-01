ACOD Onderwijs: “Voer afkoelingsweek voor krokusvakantie ook in voor basisscholen”

Komende woensdag staat een nieuw overleg gepland tussen Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA), de koepels en de vakbonden. Agendapunt dat met stip op nummer één staat: moeten er extra maatregelen komen voor het basisonderwijs in de strijd tegen het coronavirus?

Vorige week is beslist dat er een ‘afkoelingsweek’ komt voor middelbare scholen van 8 tot 12 februari. In die week mogen scholieren niet naar de klas en krijgen ze afstandsonderwijs. Voor de basisscholen blijft voorlopig alles bij het oude. Wel moeten kinderen uit het vijfde of zesde leerjaar bij een quarantaine of besmetting in de klas veertien dagen lang een mondmasker aan doen.

Nu de ene na de andere basisschool te kampen krijgt met clusteruitbraken wordt de druk groot om extra maatregelen te nemen. ACOD Onderwijs is alleszins van plan om woensdag te vragen om de afkoelingsweek uit te breiden naar de basisscholen. En ja, ook voor de kleuters.

Volgens algemeen secretaris Nancy Libert is dat niet meer dan logisch. “We vonden het eigenlijk vorige week al nuttig om die beslissing te nemen”, zegt ze. “En intussen zijn er veel meer uitbraken in basisscholen aan het licht gekomen. Er is altijd gezegd dat kleine kinderen niet de motor zijn van de epidemie, maar wat dan met al die scholen die moeten sluiten?” Libert zal ook opnieuw de eis op tafel leggen om een algemene mondmaskerplicht in te voeren voor de kinderen vanaf het vijfde leerjaar.

Sporten buiten school

Het is nog onduidelijk in welke mate de virologen, de koepels en Weyts mee zullen gaan in dat verhaal. De voorkeur ligt momenteel in het doorknippen van de contacten die kinderen jonger dan 12 jaar buiten school hebben, zoals tijdens sportactiviteiten. Weyts en minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) hadden daar maandag overleg over, maar zullen pas dinsdag een beslissing nemen.

Ook de christelijke onderwijs vakbond COV vraagt een krachtdadige aanpak. Scholen open houden is een belangrijke prioriteit,volgens COV, maar de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen zijn nog belangrijker. Dat stelt de onderwijsvakbond nu steeds meer besmettingen worden vastgesteld op scholen. De vakbond van het basisonderwijs roept minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op om “krachtdadig in te grijpen waar en wanneer dat nodig is”.

Aan de ouders en de leerlingen vraagt het COV om ook buiten de school de geldende maatregelen zo strikt mogelijk na te leven en contacten te beperken. “Het heeft geen zin om binnen de schoolmuren een veilige omgeving te creëren als buiten de schoolmuren kruiscontacten gewoon blijven doorgaan”, klinkt het. “We beseffen dat het pijnlijk is om de vrijetijdsbesteding van de kinderen nog meer te beperken. Maar hier staat ook de gezondheid van het onderwijspersoneel op het spel. Beter de korte pijn dan een lente en zomer zonder uitzicht op versoepelin