Op Eindhoutse Heide in het Kempense Laakdal veroorzaakt een brand bij metaalrecyclerend bedrijf HKS maandag al de hele ochtend veel rookontwikkeling. Een berg metaalafval vatte er door een vonkje aan wat restanten kunststof vuur. De rook is zowel in Laakdal als Geel te zien; omwonenden en bestuurders houden best ramen en deuren gesloten en zetten de ventilatie uit.