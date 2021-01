Particulieren met zonnepanelen kunnen vanaf 1 juli hun overtollige zonnestroom aan sportketen Decathlon leveren. Decathlon koopt die energie aan 4,5 eurocent per kilowattuur. Dat project werd maandagvoormiddag uit de doeken gedaan tijdens een persmoment in de Decathlon-winkel van Evere in aanwezigheid van federaal minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen).