Nog geen beslissing over buitenschoolse activiteiten -13-jarigen

Er is voorlopig nog geen beslissing genomen over het al of niet inperken of stopzetten van buitenschoolse activiteiten voor -13-jarigen. Volgens minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts is het de bedoeling de knoop dinsdag door te hakken.

Moeten de buitenschoolse activiteiten van kinderen tijdelijk opnieuw ‘on hold’ gezet worden om de verdere verspreiding van het coronavirus en de virusvarianten in te dijken? Epidemioloog Pierre Van Damme liet maandag op Radio 2 Antwerpen alvast verstaan dat zo’n ingreep zinvol kan zijn. “Misschien is dat dus een tussenstap voor we de heel moeilijke en grote beslissing moeten nemen om alle scholen te sluiten”, aldus Van Damme.

Maandagochtend vond er daarover overleg plaats tussen de ministers van Sport, Jeugd en Cultuur van de verschillende gemeenschappen. “Het was een constructief overleg”, zegt Tom Demeyer, woordvoerder van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). Volgens Demeyer liggen er verschillende pistes op tafel, waarbij onder meer gekeken wordt naar de grootte van de groepen, indoor- en outdooractiviteiten, enz...

“Die pistes worden nu besproken met het veld en nadien volgt er verder politiek overleg”, klinkt het. Volgens minister Dalle is het vooral belangrijk dat er een “uitgewerkt en duidelijk plan met heldere draaiboeken” op tafel komt.

Uitlaatkleppen

Volgens Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts (N-VA) is het de bedoeling om dinsdag knopen door te hakken. “Bedoeling is om op het overleg morgen een gezamenlijk Vlaams voorstel voor te leggen, namens de Vlaamse ministers, en trachten af te stemmen met de pediaters en de virologen. We willen morgen landen. Het is geen optie om deze beslissing voor ons uit te blijven schuiven”, klinkt het.

Maar volgens Weyts gaat het ook niet om een “lichtzinnige” beslissing. “Het gaat hier over kostbare uitlaatkleppen voor kinderen, in een periode waarin er voor hen al zoveel is weggevallen.”