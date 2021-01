Natuurpunt organiseert op zaterdag 30 en zondag 31 januari een nieuwe editie van “Het Grote Vogelweekend”. De natuurorganisatie roept iedereen op om gedurende een kwartier of meer de vogels in de tuin of op het terras te tellen. Scholen kunnen deze week al vogels tellen op de speelplaats en hun tellingen doorgeven aan Natuurpunt.