Geen uitbraak Zuid-Afrikaanse variant in Oostendse appartementsgebouwen

In twee appartementsgebouwen in Oostende is er geen sprake van een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant. Dat meldt de stad Oostende maandag na een grote testronde bij de bewoners van die appartementen.

Voorlopig lijkt het erop dat de uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant geïsoleerd is. Laboratoriumresultaten toonden eerder al aan dat de variant aanwezig is op de afdeling geriatrie van het ziekenhuis van de campus Serruys van AZ Sint-Jan, het revalidatiecentrum BZIO en woon-zorgcentrum A. Lacourt. Intussen is de Zuid-Afrikaanse variant ook vastgesteld bij coronabesmettingen in het Oostendse woon-zorgcentrum Sint-Monica. Die besmettingen zijn te linken aan eerder gekende contacten.

Zondag werden een 200-tal bewoners van twee appartementsgebouwen getest in het testcentrum onder leiding van de UGent. De testronde was nodig omdat minstens een bewoner in aanraking kwam met de Zuid-Afrikaanse variant. Uit resultaten van die testronde blijkt dat er geen grote uitbraak gaande is van de variant in de appartementsgebouwen.

Vastgestelde besmettingen in Oostende worden nu verder onderzocht om te kijken of de variant nog elders voorkomt. “Alles wijst erop dat de besmettingen met de gemuteerde variant van het coronavirus geïsoleerd zijn. Op dit moment lijkt er dus ook geen sprake van een massale uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant in Oostende”, klinkt het bij de stad.