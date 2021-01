Veel huisartsen al gevaccineerd met zesde dosis woon-zorgcentra

In de ­leveringen aan die woon-zorgcentra was­ niet meegerekend dat er zes in plaats van de voorziene vijf dosissen uit een flacon konden worden gehaald. Al snel namen de geruchten toe dat ook familieleden van zorgpersoneel een eerste spuitje hadden gekregen, of bezoekers. “We hebben die ook opgevangen en het Agentschap heeft daar fel op gereageerd. Er is aan de woon-zorgcentra gevraagd een lijst op te stellen van zorg­verstrekkers in de eerste lijn die in aanmerking kunnen komen”, zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce.

Huisarts Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica, beaamt dat: “Vorige week hebben wij samen met Zorgnet-Icuro en andere koepels een oproep gelanceerd, waarin we de woon-zorgcentra vroegen om met het overschot aan vaccins eerst de prioritaire groepen van de eerste lijn te vaccineren. Daar is vrij goed gevolg aan gegeven.”

Zijn die mensen zeker van hun tweede dosis? Van Giel: “Het Agentschap heeft ons verzekerd dat elk woon-zorg­centrum bij de tweede ronde evenveel dosissen krijgt als in de eerste ronde.”