In Egypte worden meerdere gevangenen vastgehouden in onmenselijke omstandigheden en gezondheidszorg wordt hen opzettelijk geweigerd om hen te straffen. In sommige gevallen leidde dit tot onherstelbare gezondheidsschade of zelfs tot de dood. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Amnesty International. Ook beschermen autoriteiten gevangenen niet of amper tegen de coronapandemie.