In Nederland hebben relschoppers zondagavond rond 23.00 uur het Enschedese ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) belaagd en geprobeerd de ramen in te gooien. “Het is verschrikkelijk dat wij nu doelwit zijn. Juist de mensen die zich zo hard hebben ingezet tijdens deze coronacrisis”, zegt een woordvoerster.