Ziekenhuisopnames blijven fors toenemen, ook aantal besmettingen stijgt weer

Tussen 18 en 24 januari zijn gemiddeld 136,6 nieuwe patiënten per dag opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging met 19 procent in vergelijking met de week voordien.

Er liggen nu 1.923 patiënten in het ziekenhuis, een stijging met 2 procent in vergelijking met de week ervoor. Het aantal patiënten op intensieve zorgen daalde wel met 2 procent tot 322.

De besmettingen gaat intussen ook opnieuw in stijgende lijn. Tussen 15 en 21 januari werden dagelijks gemiddeld 2.050 nieuwe besmettingen geregistreerd in België, een stijging met 2 procent in vergelijking met de periode voordien. In totaal raakten in ons land nu al 693.666 mensen besmet.

In de periode van 15 tot 21 januari overleden gemiddeld 49,6 mensen aan de gevolgen van een besmetting met het virus. Dat is een daling met 4,1 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal zijn al 20.779 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting.

Het reproductiegetal is opnieuw gestegen, tot 1,11. Ook de positiviteitsratio neemt toe, tot 5,6 procent.