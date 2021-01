AA Gent weet weer wat winnen is. Zondagavond tegen OH Leuven pakten de Buffalo’s voor het eerst in 2021 de drie punten. De 0-3-zege aan Den Dreef kwam er na een blitzstart in de eerste én de tweede helft. Sven Kums, die eerder deze week zijn zoon Arthur mocht verwelkomen, ontpopte zich met een goal en een assist tot matchwinnaar.