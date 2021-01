SINT-TRUIDEN

Na 23 positieve testresultaten zaterdag in Sint-Truiden komen daar nog 8 bijkomende testresultaten bij. Het totaal van de recente corona-uitbraak in Truiense scholen staat daarmee op 97 besmettingen. “Men is in Sint-Truiden op de juiste weg. Er moeten geen bijkomende maatregelen komen”, aldus gouverneur Lantmeeters.