Basisscholen in Lanaken, Smeermaas en Neerharen moeten in quarantaine

Lanaken

Het bestuur van de Scholengemeenschap Lanaken-Kesselt heeft zopas een aantal maatregelen getroffen omdat er coronabesmettingen werden vastgesteld in drie basisscholen in Smeermaas, Neerharen en Lanaken. “De beslissing om klassen in quarantaine te plaatsen werd genomen door het CLB samen met de Eerstelijnszone Maasland. Deze instanties volgen samen met de schooldirecties en het gemeentebestuur de situatie nauwgezet op” aldus burgemeester Marino Keulen (Open VLD).