Manchester United knikkert Liverpool uit FA Cup na topper met alleen maar parels van doelpunten

In de vierde ronde van de FA Cup heeft Manchester United zondagavond Liverpool uit het toernooi geknikkerd. The Reds wonnen een heerlijke pot voetbal met 3-2. Zowat alle goals waren van enig mooie makelij. Divock Origi viel tien minuten voor tijd in voor Roberto Firmino, maar kon de bakens niet meer verzetten voor Liverpool.

Het was Mohamed Salah die Liverpool op voorsprong bracht in Old Trafford. Diepe spits Firmino zette Salah met een splijtende pass alleen voor doel,waarna de Egyptenaar het leer uitstekend over Man United-doelman De Gea heen lobde.

“Die pass van Firmino, dat kan ik beter”, dacht Marcus Rashford wellicht. Want niet lang na de openingstreffer van Liverpool verstuurde Rashford vanop de middenlijn een ronduit heerlijke pass naar Mason Greenwood. Deze nam de bal goed aan en werkte naar analogie met de voorzet ook al mooi af: 1-1 halfweg de eerste helft, wat meteen ook de stand bij de rust was.

Man United kwam het beste uit de kleedkamer. Na een paar minuten stond het al snel 2-1 toen Rashford en Greenwood de rollen omdraaiden. Greenwood zette vanop de eigen helft Rashford deze keer goed op weg naar doel, waarna deze laatste de bal in de verste hoek schoot. Wat een wedstrijd. Het ging tot dan voortdurend op en af en beide ploegen lieten het beste van zichzelf zien.

Maar Liverpool gaf niet op en kwam opnieuw in de wedstrijd dankzij Mo Salah. De Egyptenaar strafte dom balverlies van Edinson Cavani af en zette de 2-2 met zijn tweede doelpunt van de avond op het scorebord.

Een kwartier voor tijd besliste invaller Bruno Fernandes, dit seizoen nochtans de maestro van Man U, uiteindelijk de partij. De Portugees, die in de ploeg kwam voor een bleke Donny van de Beek, schoot een vrije trap op de rand van de zestien feilloos binnen. Landskampioen Liverpool wordt zo door de regerende leider in de Premier League uit de FA Cup geknikkerd. En dat in een wedstrijd waarin het smullen was van heel wat schitterende doelpunten.