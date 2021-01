“Ondenkbaar dom”: vrouw gaat op sporen liggen (!) voor foto

De haast hallucinante beelden komen uit het Britse Tidemills. Spoorwegnetbeheerder Network Rail postte de video op sociale media om te waarschuwen voor de gevolgen van dergelijk gedrag. Opvallend: de vrouwen kijken even of er geen trein aankomt, maar gaan daarna op de sporen staan en liggen. Geen van beide zou dus kunnen zien of er een trein aankomt.

“Treinen op dit traject rijden al snel 112 kilometer per uur. Een fractie van een seconde kan levensveranderende gevolgen hebben. Niet enkel voor hen maar ook voor familie, vrienden, treinbestuurders en spoorwegpersoneel.” Ook de politie waarschuwt: “Dit zou een catastrofe kunnen geweest zijn. Het is ondenkbaar dom gedrag van deze twee vrouwen. Geen enkele foto is het waard om je leven te riskeren.”