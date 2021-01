In de unieke kans die het had om door te stoten tot de bekerfinale struikelde Limburg United al over de eerste horde. De Limburgers vochten voor wat ze waard waren, maar de zware nederlaag uit de heenwedstrijd (67-91) konden ze in Mechelen niet meer goedmaken. De terugwedstrijd werd wel met 68-71 gewonnen.