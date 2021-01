Thierry Neuville is tevreden over nieuwe corijder: “Martijn zal er ook volgende keer bij zijn”

Thierry Neuville en zijn nieuwe co-piloot Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) zijn het WRC-kampioenschap anno 2021 begonnen met een podiumplaats. Hun derde plaats in Monte Carlo is een sterk resultaat in de wetenschap dat Neuville tien dagen geleden pas de samenwerking met Nicolas Gilsoul beëindigde om hem te vervangen door Martijn Wydaeghe.

De aanloop naar de Monte Carlo was voor Thierry Neuville dit jaar meer dan bijzonder. In de persconferentie na afloop van de rally kwam Neuville nog even terug op de gebeurtenissen van vorige week. “Iets meer dan een week geleden had ik geen co-rijder en moest ik beslissen met wie ik de Monte Carlo zou rijden”, begon de Oostkantonner zijn analyse. “Vorige week zaterdag maakte Martijn voor het eerst kennis met mijn nota’s. Hij is een ervaren co-piloot maar had nog nooit in een WRC-wagen gezeten, had geen ervaring met ouvreurs en met alles wat deze job met zich meebrengt. Ik wou heel graag het podium halen, maar ik moest ook realistisch zijn.”

Dat podium kwam er uiteindelijk toch. Neuville won zaterdag en zondag een klassementsrit en schoof zondagochtend op van de vierde naar de derde plaats toen Rovanperä lek reed. “Het resultaat is goed, maar ik had nog liever gewonnen”, stelde hij. “Maar dit jaar waren er rijders die sterker waren. Martijn heeft uitstekend werk verricht. Gedurende het weekend bouwden we vertrouwen op waardoor ik het ritme ook kon opdrijven. Er waren mindere ritten, maar er waren ook zeer goede ritten. Ik wil hem feliciteren en tegelijk bedanken voor zijn werk en inzet. In de Arctic rally eind februari zal hij opnieuw naast mij zitten. En als hij zijn job goed doet en doet wat ik van hem verwacht zit een langere samenwerking er zeker in.”

“Dit is een goede start van het seizoen, al zou een zege nog een betere start geweest zijn. Maar, ik ben tevreden met dit podium”, besloot Neuville.