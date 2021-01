Drie ongevallen in Hasselt

Leonardus V. verloor zaterdag om 21.15 uur op de Kempische Steenweg in Hasselt de controle over het stuur van zijn wagen, kwam hierbij in aanrijding met een verkeerslicht om in de berm tot stilstand te komen. Leonardus V. (53) uit Pelt raakte lichtgewond.

Op de Gouverneur Verwilghensingel verloor vrijdag om 22.30 uur Xavier S. (40) uit Geetbets de controle over het stuur. Hij knalde tegen betonnen verkeersgeleiders en liep lichte verwondingen op.

Twee fietsers kwamen vrijdag om 15.15 uur met elkaar in botsing op de Kempische Steenweg. Bart W. (23) uit Lille was gewond. ppn