Youri Tielemans is eerste keer kapitein en helpt Leicester meteen met goal mee aan zege in FA Cup

Leicester City heeft zich in de vierde ronde van de FA Cup zonder al te veel problemen voorbij tweedeklasser Brentford geknokt. The Foxes wonnen met 1-3 na onder meer een penaltydoelpunt van Youri Tielemans, die voor het eerst aanvoerder was. Timothy Castagne viel na 71 minuten nog in bij Leicester, Dennis Praet is uit met een langdurige blessure.