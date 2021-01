Wout van Aert heeft zondag in de Druivencross in Overijse nog eens kunnen winnen van Mathieu van der Poel. In een ongemeen spannende cross reed Van Aert weg na een lekke band van de Nederlander, maar Van der Poel leek tot twee keer toe nog te komen aansluiten. “Het doet deugd om nog eens te kunnen winnen”, aldus Van Aert.