Wout van Aert wint in Overijse en steekt Wereldbeker op zak na héérlijk en spectaculair duel met Mathieu van der Poel

Wout van Aert heeft zondag de Druivencross in Overijse, de laatste veldrit van de Wereldbeker, gewonnen. Van Aert reed in ronde twee weg van Van der Poel na een lekke band van de Nederlander, waarna beiden elkaar niet maar terugzagen. Van der Poel kwam tot twee keer toe nog dicht, maar Van Aert gaf de zege en bijhorende eindoverwinning in de Wereldbeker niet meer uit handen. Mathieu van der Poel werd tweede, Tom Pidcock vervolledigde het podium.

Bij de start meteen een stevige valpartij. Een vijftiental renners zag een goede start zo door hun neus geboord. De grote namen waren wel goed weg. Na nog geen ronde reden de twee tenoren al alleen op kop. Wout van Aert en Mathieu van der Poel reden bij de eerste klimstrook meteen van de concurrentie weg. Bij het ingaan van de tweede van in totaal acht ronden had het duo al een voorsprong van negen seconden bij elkaar gereden op Tom Pidcock, die probeerde om naar de twee leiders toe te rijden.

In de tweede ronde sloeg het noodlot toe voor Van der Poel. De Nederlander kreeg te maken met een leegloper en zeg Van Aert langzaam maar zeker wegrijden. Van der Poel moest de volledige Tenotsberg op met zijn lekke band.

Het moment dat hij eindelijk van fiets kon wisselen, reed Van Aert al een halve minuut voor hem uit. Al was het ook voor deze laatste even slikken, want in een modderige afdaling kwam hij ten val. Door deze schuiver van Van Aert kon Van der Poel wat aan zijn achterstand knabbelen. In de achtergrond streden Tom Pidcock en Michael Vanthourenhout om de derde plaats.

Opflakkering

Mathieu van der Poel ging in de achtervolging ontzettend hard te keer. Op bijna een ronde tijd maakte de wereldkampioen bijna twintig seconden goed op Van Aert, die de Nederlander voelde terugkeren. Op een gegeven moment reden de twee tenoren op nog maar enkele seconden van elkaar.

Het bleek slechts een kortstondige opflakkering van Van der Poel, want even later had Van Aert alweer een comfortabele voorsprong van negentien seconden. Van der Poel leek wat te hard van keer zijn gegaan.

Na een fietswissel van Wout van Aert kwam Van der Poel opnieuw wat dichter, een tweede keer al. De Nederlander kwam deze keer zelfs op acht seconden, Van Aert moest er wel wat door beginne te twijfelen. Maar nadat de wereldkampioen slecht door een bocht kwam en daarna een schuiver maakte, was zijn Belgische concurrent met een bonus van meer dan een halve minuut zegezeker.

Nadat Van der Poel nog maar eens tegen de grond was gegaan, reed Wout van Aert met meer dan een minuut voorsprong solo over de streep in Overijse, waar hij twee vliegen in één klap slaat. Winnaar van de Druivencross en eindwinnaar van de Wereldbeker.

Hiermee helpt Van Aert zijn maatje Tim Merlier ook aan een WK-selectie. Omdat er een Belg de wereldbeker wint, mag er immers een renner extra mee naar het WK, dat volgende week plaatsvindt in Oostende. Als corona geen roet in het eten gooit tenminste...

Uitslag:

1. Wout van Aert

2. Mathieu van der Poel

3. Tom Pidcock

4. Michael Vanthourenhout

5. Toon Aerts

6. Lars van der Haar

7. Laurens Sweeck

8. Corné van Kessel

9. Quinten Hermans

10. Gianni Vermeersch