BRUSSEL/HASSELT

Gouverneur Jos Lantmeeters is momenteel in overleg met federale instanties. Ook Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, zou bij het overleg betrokken zijn. Op tafel ligt een tijdelijk verbod op buitenschoolse activiteiten voor kinderen jonger dan 13 jaar in Noord-Limburg, misschien wel in heel Limburg.