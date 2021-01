David Hasselhoff veilt K.I.T.T., de beroemde auto uit ‘Knight Rider’

Los Angeles

David Hasselhoff heeft K.I.T.T., de beroemde Pontiac Firebird uit de 80’s serie ‘Knight Rider’ verkocht. De veiling bracht 300.000 euro op. Hasselhoff verkoopt de laatste tijd veel spullen uit zijn persoonlijke collectie. De opbrengst gaat naar een van zijn goede doelen. Deze wagen is niet de K.I.T.T. die in de serie gebruikt werd en ze praat helaas ook niet, wat net kenmerkend was aan de Pontiac. Verder is het een exacte kopie. ‘The Hoff’ zou de wagen persoonlijk leveren aan de nieuwe eigenaar. Maar omdat de veiling nog geen derde heeft opgebracht van de verwachte prijs, zal dat waarschijnlijk niet gebeuren...