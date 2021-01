Oekraïense tennisster Yastremska vangt bot in beroep na positieve dopingtest

Het beroep dat de Oekraïense tennisster Dayana Yastremska (WTA 29) tegen haar voorlopige schorsing na een positieve dopingtest had aangespannen, is verworpen. Dat heeft de Internationale Tennisfederatie (ITF) gemeld.

De 20-jarige Yastremska testte eind november positief bij een controle buiten de wedstrijden om. In haar urine werd de verboden anabole steroïde mesterolone aangetroffen. De ITF legde de Oekraïense, die al drie toernooien op de WTA Tour won (in Hongkong (2018) en Hua Hin en Straatsburg (beiden 2019)), begin dit jaar een voorlopige schorsing op. Hiertegen ging ze echter in beroep.

Yastremska verblijft momenteel in isolatie in Melbourne in aanloop naar de Australian Open, dat start op 8 februari. De kans dat ze aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar mag deelnemen, is na het verwerpen van haar beroep haast onbestaande. Yastremska kan wel nog een beroepsprocedure opstarten bij het sporttribunaal TAS en Wereldantidopingagentschap WADA.

De Oekraïense ontkende steeds verboden middelen te hebben gebruikt. Volgens het tennistalent gaat het bij haar om een lage dosis mestrolone en heeft ze het middel vermoedelijk per ongeluk binnengekregen. Twee weken voor haar positieve test had ze op het WTA-toernooi van Linz nog negatief getest op doping. “Ik ga er met mijn team alles aan doen om mijn naam te zuiveren”, klonk het eerder.