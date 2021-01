Thierry Neuville met nieuwe corijder meteen op het podium in Monte Carlo: “Ik ben heel blij met dit resultaat”

Nadat Neuville en Wydaeghe met een uitstekende chrono op zondagochtend de derde plaats in de tussenstand hadden veroverd beperkte het duo zich tot het verdedigen van die plek. Pas in de afsluitende Power Stage duwde de Oostkantonner nog even door, wat twee bonuspunten opleverde.

"Ik ben heel blij met dit resultaat, echt waar", stelde de Hyundai-Belg met een brede glimlach. "Deze rally was een grote uitdaging voor ons beiden, en ik wist eigenlijk niet wat ik mocht verwachten. Martijn heeft een schitterende prestatie geleverd, zeker in deze moeilijke omstandigheden. Ik denk niet dat het veel beter had gekund. Soms misten we wat vertrouwen, maar daar kunnen we aan werken. Dit zijn belangrijke punten voor het wereldkampioenschap."

De zucht van opluchting die Martijn Wydaeghe aan het eind van de laatste proef slaakte sprak boekdelen. De West-Vlaming had de grootste vuurproef uit zijn carrière met glans doorstaan. "Ik wil vooral Thierry bedanken voor deze buitenkans", stelde de corijder. "We zien wel wat de toekomst brengt."

Neuville meldde ons zaterdag al dat er nog één en ander moeten worden geanalyseerd en bestudeerde, maar voegde daar in één adem aan toe dat hij best met Wydaeghe wil verder werken.

Voorin viel er niets te beginnen tegen Sébastien Ogier. De Fransman verloor in de aanvangsfase van de Monte Carlo wat tijd met remproblemen en een lekke band, maar wist die achterstand vlotjes weg te werken. Aan het eind had hij meer dan een halve minuut voorsprong op Toyota-teammaat Evans bij elkaar gereden. Met een achtste overwinning in de meeste prestigieuze rally van het wereldkampioenschap wordt Ogier meteen ook alleen zegerecordhouder.