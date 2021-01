Blanco seizoen lijkt onafwendbaar voor amateurs in het voetbal: “1 maart is te laat om te hervatten”

De crisiscel van de Belgische Voetbalbond (KBVB) neemt morgen/maandag naar alle verwachting een definitieve beslissing over het verdere verloop van het amateurvoetbal dit seizoen. Een andere uitweg dan de competities in de lagere reeksen stopzetten en er een blanco seizoen (zonder stijgers of dalers) van maken, lijkt niet te bestaan. “Alle scenario’s liggen nog op tafel. Maar we moeten eerlijk zijn: het wordt heel moeilijk om het amateurvoetbal dit seizoen opnieuw op te starten”, zei voorzitter van Voetbal Vlaandere Marc Van Craen in de Zevende Dag.

De crisiscel van de Belgische voetbalbond, waarin de KBVB, de Pro League en de amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF zijn vertegenwoordigd, kwam op 12 januari een eerste keer in 2021 samen. Toen viel er geen beslissing over het amateur- en jeugdvoetbal, maar de teneur was dat een heropstart alleen zou lukken bij betere coronacijfers. “Tenzij de sanitaire situatie snel verandert, is de kans op een blanco seizoen in het amateurvoetbal erg groot”, klonk het toen.

Voor het seizoen 2020-2021 was rekening houdend met een nieuwe coronagolf een overgangsregel goedgekeurd, die voorzag dat een half afgewerkt seizoen bindend is. De eindrangschikking zou dan ook de normale gevolgen hebben: het aanduiden van een kampioen, stijgers en dalers. In december 2020 had de crisiscel daarom beslist de seniorencompetities te laten hernemen vanaf 14 februari, met enkel de heenrondes. Dat plan kon echter eerder deze maand de prullenmand in omdat er vanuit de overheid geen versoepelingen kwamen.

“Niets kan voor 1 maart. Naar mijn gevoel is het dan te laat om de competitie te hervatten”, aldus Van Craen, die nog vroeg om “perspectief voor de jeugd”. “Jongeren boven de dertien jaar moeten nu enkel leren en binnen blijven. Op die manier komt hun welzijn in het gedrang.” Mocht er een kruis gemaakt worden over het seizoen heeft dat geen sportieve gevolgen. In dat geval zijn er geen stijgers of degradanten.