Foto van menigte op huwelijk van agent in Sint-Amands zet kwaad bloed

Puurs-Sint-Amands

Het huwelijk van een agent zet kwaad bloed in Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands). Op sociale media circuleert een foto waarop te zien is dat het koppel buiten wordt opgewacht door een menigte die zich niet aan de sociale afstand lijkt te houden. Twee dienstvoertuigen versperren de weg. Korpschef Jan Van de Vreken van de politiezone Klein-Brabant neemt het voorval niet lichtzinnig op. Er wordt onderzocht of de aanwezige politiemensen zelf een corona-overtreding begingen.