Deze voormiddag kan je via Facebook het concert volgen dat wordt gegeven in het Sint-Jansbergklooster in Zelem (Halen).

Voor het concert is het Awouters-Appermont ensemble in het klooster van Zelem te gast. Het ensemble staat onder leiding van Willy Appermont. Het concert vangt aan om 11 uur. Het is via de Facebookpagina van het klooster te volgen. LW