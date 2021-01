Thierry Neuville op weg naar podium in Rally van Monte Carlo

Met nog drie chronoritten te gaan in de 89ste editie van de Rally van Monte Carlo lijkt Thierry Neuville goed op weg om op het podium te finishen. Tijdens de eerste chronorit van de slotdag moest Neuville enkel wereldkampioen Ogier voor hem dulden. Zijn voorsprong op Kalle Rovanperä was echter groot genoeg om over de Fin naar de derde plaats te wippen.

“Nooit gezien”, “van een ander niveau”, “verschrikkelijk”: de reacties na de eerste proef tussen Puget-Théniers en La Penne logen er niet om. Met zijn net geen 13 kilometer is de chronorit de kortste van de rally, maar de rijders werden er verrast door verraderlijke ijsplekken.

“Nadat de ouvreurs voor de laatste keer over de proef waren gepasseerd om ons de laatste wijzigingen in de nota’s door te spelen zijn de omstandigheden nog danig veranderd”, legde Neuville uit. “Het lag er veel gladder bij dan we hadden gedacht. Stroken die we gewoon als ‘vochtig’ in de nota’s hadden staan, bleken ijs te zijn geworden. Heel verraderlijk.”

Net zoals tijdens de proef op zaterdagochtend wist Neuville in die lastige omstandigheden het verschil te maken. Kalle Rovanperä liet zich verrassen en reed lek, waardoor de jonge Fin 55 seconden en de derde plaats verloor.

Neuville volgt als derde nu op 1’09 van leider Ogier. Er zijn nog drie proeven en iets meer dan 41 kilometer te gaan in deze Rally van Monte Carlo.