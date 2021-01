Beloofde vaccins blijven achter: lukt het nog om iedereen voor de zomer in te enten?

In het eerste kwartaal komen er 650.000 vaccins van AstraZeneca. Het bedrijf had er 1,5 miljoen beloofd. — © REUTERS

Er zal flink wat vertraging zitten op de leveringen van vaccinproducent AstraZeneca. Van de 1,5 miljoen dosissen die tegen eind maart onze richting uit zouden komen, krijgen we er voorlopig maar 650.000, of zo’n 40 procent van wat beloofd was. “Dit is uiterst pijnlijk”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). “Pfizer en AstraZeneca maken het ons extreem moeilijk.” Wat betekent het voor de vaccinatiecampagne en de belofte om iedereen voor de zomer te vaccineren?