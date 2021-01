Experts zien zorgwekkende trend: “De enige zekerheid: we zijn nog maanden op de sukkel”

Geert Meyfroidt vreest dat we nog maanden op een “kabbelend plateau” zullen blijven. — © Guy Puttemans

Dagelijks belanden 127 besmette mensen in het ziekenhuis, goed voor bijna 900 per week. De onrust neemt toe nu lokale uitbraken en Britse en Zuid-Afrikaanse varianten de orde verstoren en de cijfers doen stijgen. Van intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven) over professor Infectieziekten Steven Callens (UGent) tot virologen Marc Van Ranst (UZ Leuven) en Steven Van Gucht (Sciensano): iedereen maakt zich zorgen.