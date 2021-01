In Spanje zagen ze opnieuw een sterke Hazard: “Dit gaan we de komende matchen meer en meer zien”

“Het was een verdiende zege”, begon Bettoni, die Zinédine Zidane verving op de bank, zijn persbabbel na afloop van de partij. Zidane raakte afgelopen week besmet met COVID-19. “We hebben mooie acties laten zien en waren op defensief vlak solide. Eden Hazard heeft 63 goede minuten gespeeld. Ik haalde hem enkel maar van het veld af om hem fris te houden. Eden kent een moeilijk anderhalf jaar met blessures. We moeten geduld hebben. Dat is moeilijk bij Real Madrid, dat weet ik. Maar vandaag was hij belangrijk met een assist (Hazard schampte de bal bij de 0-2 van Benzema, red.) en een goal. We zagen een betere versie van Eden vandaag. Ik ben er zeker van dat we dat de komende matchen meer en meer gaan zien.”

Opvallend: Bettoni belde tijdens de match geregeld. “Ik wilde bij bijvoorbeeld vervangingen de mening van de coach kennen”, gaf hij toe. Die zat thuis in isolatie. “Hij blijft de belangrijkste persoon in ons team. Hij was achteraf heel blij met de overwinning en met de attitude van de spelers. Hij zei me de jongens te feliciteren alsof hij erbij was.”