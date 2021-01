Conor McGregor voor het eerst knock-out geslagen: “Ik baal als een stekker”

Conor McGregor (32) is tijdens UFC257 tegen de eerste (technische) knock-out van zijn carrière aangelopen. De Ier verloor zondagochtend op Fight Island in Abu Dhabi van de even oude Amerikaan Dustin Poirier.

In de Etihad Arena, waar ondanks corona ongeveer 2000 fans mochten plaatsnemen, werd McGregor halverwege de tweede ronde naar de grond geslagen, nadat Poirier (27 zeges, zes nederlagen) in de eerste ronde al was begonnen met het pijnigen van het onderbeen van McGregor.

Die trappen betaalden zich uit. Het was overduidelijk dat het voor The Notorious steeds moeilijker werd om op zijn voorste been te staan en druk te zetten op zijn opponent. Toen Poirier dat doorhad, rook hij zijn kans en liet hij een barrage van slagen los op McGregor. Die vergat zijn handen hoog te houden en werd daarop tegen het canvas geslagen door The Diamond.

© ISOPIX

McGregor vocht tot zondag 26 MMA-partijen. Daarvan won hij er 22, vier keer verloor hij. Telkens gebeurde dat door een verwurging. Nooit eerder werd hij op een (technische) knock-out getrakteerd. In 2014 versloeg hij Poirier met een KO in de eerste ronde.

“Ik baal als een stekker”, stelde McGregor. “Ik heb hard gewerkt. De trappen van Dustin waren goed, mijn been was op een gegeven moment zo goed als dood. Ik voelde me toen niet meer zo comfortabel”, aldus de voormalig kampioen in het veder- en lichtgewicht, die in 1533 dagen slechts drie keer in actie kwam. “Dit kon gebeuren vanwege mijn inactiviteit. Ik moet gewoon vaker vechten. Je komt er in deze sport niet mee weg als je zo weinig vecht.”

McGregor kreeg achteraf complimenten van Poirier voor de manier waarop hij de nederlaag opnam. Op beelden van achter de schermen is te zien hoe de mankende Ier na de match zijn tegenstander nog eens gaat feliciteren. “Great job.”